H1 Вентиляторы «Sunon» – простое решение сложных проблем Выделение тепла при работе электротехнической и электронной аппаратуры – неизбежное и весьма неприятное явление, конечно же, если речь не идет об электронагревательных приборах. Тепло выделяется на pn-переходах полупроводниковых приборов, оно является следствием нагрева обмоток эле..
Растущий рынок электротехнического оборудования, инструментов требует доведения до электриков новой информации. В справочнике сделан упор на рассмотрение современной элементной базы. Не обойдены вниманием и традиционные материалы и оборудование. Главы начинаются небольшой теоретической частью, которая позволяет систематизировать знания и навыки. В ..
Ни одна современная схема не обходится без полупроводниковых приборов. Самый распространённый из них — транзистор и именно он часто выходит из строя. Тому причиной — перепады напряжения, которые есть в наших сетях, нагрузки и т. д. Рассмотрим два способа позволяющие проверить исправность транзистора при помощи мультиметра. Необходимый минимум ..
Пользоваться мультиметром любого типа, который попал под руки можно научиться довольно просто и быстро. К тому это очень полезно для начинающего радиолюбителя, электронщика или электрика. По сути, все инструкции по выполнению измерений указаны на корпусе самого прибора. Осталось только понять, как правильно их применять. Научившись один раз пользов..
При разработке новой пневмосистемы, часто возникает задача правильного подбора необходимых пневмоэлементов, которые бы обеспечивали оптимальную работу всей пневмосистемы.Пример расчета:Задача: необходимо за 5 секунд переместить заготовку весом 200 кг на 1 метр. Подберите необходимые пневмоэлементы.Решение:Для упрощения расчетов принимаем рабочее да..
ВнешнийдиаметрВнутреннийдиаметрШаг резьбы/ число нитокна дюймМетрическаярезьбаG≈BSPNPTUNF3.8-3.93.2-3.40.7М44.0-4.23.4-3.636Nr.84.6-4.84.0-4.232Nr.104.8-4.94.1-4.30.8М55.7-5.94.9-5.21.0М67.7-7.96.9-7.21.0М8х17.7-7.96.6-6.91.25М87.7-7.96.8-7.1245/16x24≤7.9≥6271/169.5-9.78.5-8.828G1/89.7-9.98.9-9.21.0M10xl9.7-9.98.6-8.91.25M10x1.259.7-9.98.4-8.71.5..
Жаль вас расстраивать, но она уже прошла. Просто растянулась на пару десятилетий и потому осталась почти незамеченной.Дело в том, что изобретение литий-ионных батарей стало апогеем эволюции химических аккумуляторов.Химические источники тока основаны на окислительно-восстановительной реакции между элементами. В периодической таблице существует всего..
Весь современный мир окутан проводами. В домах, по стенам, на крышах, на фонарях, под землей проложены осветительные, высоковольтные провода. Шнур утюга, пылесоса, кофеварки, стиральной машины, компьютера, телевизора, холодильника тянется к розетке, чтобы подключить питание. Высоковольтная линия, через безлюдную тайгу, несет электроэнергию в города..
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